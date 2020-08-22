1184 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1374 حالة

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إجمالي الحالات 306,370

المتعافون 278,441

الحالات النشطة 24,310

الوفيات 3619 السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1374 حالة، و39 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 306,370 حالة، منها 24,310 حالات نشطة، بينها 1652 حالة حرجة.

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