شكرا لقرائتكم خبر توعية أطفال المدينة المنورة بمخاطر كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت المبادرة التي تستمر لأيام عدة بمشاركة 20 متطوعا ومتطوعة، إقبالا كبيرا من الأطفال وأسرهم وثقافة كافية من أغلب الأطفال عن جائحة فيروس كورونا، وطرق التوعية منه، متجاوبين مع الركن المخصص لهذه المبادرة، حيث تم تدريبهم على بعض طرق الإجراءات الاحترازية بوجود أسرهم من الرجال والنساء، مع قدوم العام الدراسي الجديد، إذ كانت المبادرة فرصة لنشر الوعي لدى الأطفال قبل انطلاق الدراسة، كما جرى خلالها توزيع بعض الهدايا الرمزية للأطفال وأسرهم.
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