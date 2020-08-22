، إصابة 1.288 بريطانياً جديداً بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 18 وفاة خلال يوم

سجلت الحكومة البريطانية 1.288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، وهي أعلى من حصيلة أمس التي وصلت 1.033 إصابة.

وأوضحت بيانات الحكومة أن 18 شخصاً جديداً توفوا، بعد 28 يومًا من تشخيص إصابتهم بـ"كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

يأتي تسجيل الحالات الجديدة، مع تكثيف الحكومة الاختبارات لكبح انتشار الفيروس، وتخفيف القيود التي تشل حركة الاقتصاد.