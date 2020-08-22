- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي "الشباب" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض لاعبه عبدالعزيز الشهراني لقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وكانت الفحوصات التي أجريت لـ"الشهراني"، اليوم السبت، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية، لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 07:56 PM
أعلن نادي "الشباب" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض لاعبه عبدالعزيز الشهراني لقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وكانت الفحوصات التي أجريت لـ"الشهراني"، اليوم السبت، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية، لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.
، "الشباب": إصابة "الشهراني" قطع في الرباط الصليبي للركبة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "الشباب": إصابة "الشهراني" قطع في الرباط الصليبي للركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.