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محمد بن مسعود - الدمام - رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعمه الدائم لرياضة الهجن.
وقال الأمير فهد بن جلوي: "باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ومنسوبي الاتحاد وملاك ومحبي رياضة الهجن؛ نتقدم بالشكر والامتنان لسمو سيدي ولي العهد، على الدعم المقدم لسباقات الهجن، والتي تأتي امتداداً للدعم السخي والمستمر الذي يوليه سموه -أيده الله- لرياضة الهجن".
واعتبر الأمير فهد دعم سموه دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بتلك الرياضة، مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم، ومقدما شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لحرصه واهتمامه برياضة الهجن ومختلف الرياضات.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 07:36 PM
رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعمه الدائم لرياضة الهجن.
وقال الأمير فهد بن جلوي: "باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ومنسوبي الاتحاد وملاك ومحبي رياضة الهجن؛ نتقدم بالشكر والامتنان لسمو سيدي ولي العهد، على الدعم المقدم لسباقات الهجن، والتي تأتي امتداداً للدعم السخي والمستمر الذي يوليه سموه -أيده الله- لرياضة الهجن".
واعتبر الأمير فهد دعم سموه دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بتلك الرياضة، مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم، ومقدما شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لحرصه واهتمامه برياضة الهجن ومختلف الرياضات.
، "فهد بن جلوي" يشكر ولي العهد لدعمه رياضة الهجن ،
المصدر : الخليج 365
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