وفاة فلسطيني بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين أبناء الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم بفيروس كورونا إلى 229 حالة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بمستجدات كورونا بين الجاليات، تسجيل وفاة جديدة في المملكة العربية السعودية، دون تسجيل إصابات جديدة لتبقى 5002 وحالات التعافي 1851.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة اليوم بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن عبد الكريم سليم سعيد البرقوني (77 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 70 حالة.

بدوره، أشار فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى عدم تسجيل اي حالة وفاة في صفوف الجالية هذا اليوم ليستقر العدد عند 72 حالة، إضافة إلى عدم تسجيل اية إصابة ليبقى عدد الاصابات 2797