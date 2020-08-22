السعودية: حقيقة خبر وفاة الدكتور محمد سعيد العولقي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت 22 أغسطس 2020، خبر وفاة الدكتور والداعية السعودي محمد سعيد العولقي في الإمارات، حيث لم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في السعودية أو القريبة من الدكتور العولقي تؤكد أو تنفي تلك الانباء.

وأثار خبر وفاة الدكتور السعودي محمد سعيد العولقي جدلا واسعا بين النشطاء في الوطن العربي والخليج، حيث يعتبر من أبرز الشخصيات في العاصمة السعودية الرياض وله العديد من الكتب في السنة النبوية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن بداية الدكتور العولقي كانت بداية متواضعة حيث كان يرافق والده إلى المساجد ومجالس العبادة، هذا ما جعله معروف ومن أبرز العلماء في السعودية كما يواجه العديد من العلماء في المسائل الدينية الصعبة.

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وأشار صحف الدينية الى أن الدكتور العولقي له لأكثر من ثلاثين عمل إنجاز ديني، كما قام بكتابة أكبر كتاب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبر من أكثر الكتب المشهورة في العالم والذي تكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويعتبر الدكتور محمد سعيد العولقي من ابرز الشخصيات والعلماء البارزين بالمملكة العربية السعودية، حيث يتميز بخلقه العلي وعد التكبر وفق وسائل إعلام، كما نفت وفاتة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة بالسعودية اليوم 1184 اصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 306370 حالة، حيث تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3619 حالة وفاة.