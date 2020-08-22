الصحة: تعافي 1374 حالة جديدة بكورونا.. وتسجيل 1184 إصابة

وفاة 39 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 306370 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمّ تسجيل 1374 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 278441 حالة، كما تمَّ تسجيل 39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3619 حالة.
وكانت«الصحة» أعلنت أمس الجمعة، عن مرور 60 يومًا بدون تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS (المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية) في المملكة.
يذكر أنَّ متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبَّب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا)، واكتُشف في المملكة عام 2012.
وينتقل فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أساسًا من الحيوان إلى الإنسان، ولكنّه يمكن أن ينتقل أيضًا من شخص إلى آخر، وهو فيروس حيواني المصدر.
وتشير الدراسات العلمية إلى أنَّ الأشخاص يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة الجِمال على نحو مباشر أو غير مباشر؛ حيث يتسبَّب في حالات عدوى وخيمة يترتب عليها معدل وفيات مرتفع.
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