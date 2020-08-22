بعد عملية معقدة.. إنقاذ مريض بجازان من معاناة لازمته 7 سنوات

يعاني من سيلان للسائل النخاعي
نجح أطباء فريق جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان؛ في إنهاء معاناة مريض في العقد الرابع من عمره، من سيلان للسائل النخاعي من جهة الأنف اليسرى، بعد معاناة استمرت لمدة 7 أعوام.
وأوضح الفريق الطبي المعالج أنه بعد أن أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، تبين وجود ثقبين في عظام قاع الجمجمة مع هبوط للدماغ والسحايا، وأن الثقبين جانبيان وعميقان: الأول فوق العين، والثاني في الامتداد والتجويف الجانبي للجيب الأنفي الوتدي العميق، ويحتاج التدخل الجراحي إلى تقنية عالية ودقة في العمل لتفادي حصول أي مضاعفات في أحد الثقبين.
وأكد الفريق المعالج أن الفحوصات كشفت أن المريض لا يعاني من أي أمراض مزمنة، ولم يتعرض لحوادث، ولم يخضع لعمليات مسبقًا في الأنف أو الجيوب الأنفية، وعليه أُخضع المريض لعملية جراحية تمَّ من خلالها الترميم باستعمال بدائل السحايا الصناعية مع أنسجة مخاطية من الأنف ومواد طبية صناعية أخرى. ونجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي تعتبر من العمليات المعقدة، وغادر المريض المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.
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