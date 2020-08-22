بالفيديو.. قنوات «عين» التعليمية تعلن عن تحديث التردد بدءًا من الأحد

طالبت بضبطه على قمر عرب سات
أعلنت القنوات التعليمية لوزارة التعليم (عين)، عن تحديث تردُّداتها غدًا الأحد، وأشارت إلى ضرورة إعادة ضبط القنوات مرة أخرى على نفس التردُّد بقمر (عرب سات 12437 عمودي).
وطالبت قنوات عين –عبر تويتر- من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومن أجل ضمان استمرار بثّ قنوات (عين) بأفضل جودة فإنه سيتم تحديث القنوات يوم غدٍ الأحد (4 محرم 1442هـ)
وأشارت إلى ضرورة إعادة الضبط مرة أخرى لنفس تردد القنوات على قمر (عرب سات 12437 عمودي).
ونشرت (عين) فيديو لكيفية ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الدخول على الإعدادات ثمّ اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي، ثم اختيار القمر الصناعي عرب سات، وإدخال التردد 12437 استقطاب عمودي، واختيار معدل الترميز 27500، وضبط الإرسال على DVB-S2 .
ثم الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.
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