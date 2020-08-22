ولي العهد يُوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن.. والاتحاد السعودي يُعلن عن 3 بطولات

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها.

ويأتي ذلك حرصًا من سموه على رياضة الهجن العريقة وملاكها، واهتمامًا منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية التي تعد جزءًا مهمًّا من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية –باسمه واسم جميع الرياضيين وملاك الهجن– خالص الشكر والتقدير إلى ولي العهد، على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعد امتدادًا للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة، مؤكدًا أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من سموه الكريم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير، بتوفيق الله ثم بالدعم المتواصل.

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‏‎وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن، برنامج سباقاته لموسم 2020، وبرنامجه لموسم 2021، الذي سيشمل إقامة 3 بطولات: كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.

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