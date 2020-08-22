بالصور.. إحباط تهريب 3 ملايين حبة كبتاجون مخدرة داخل شحنة «حلويات»

القبض على 5 أشخاص

أعلنت الجمارك السعودية إحباط تهريب أكثر من 3 ملايين حبة كبتاجون مخدرة داخل شحنة حلويات.

وذكرت الجمارك –عبر حسابها على تويتر– أن أبطال الجمارك تمكَّنوا من إحباط محاولة تهريب (3106214) حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية حلويات، واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز. وأشارت الجمارك إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، وتم القبض على 5 مستقبلين للشحنة المخدرة. اقرأ أيضًا: فيديو يوثِّق دور قوات حرس الحدود في إحباط تهريب شحنة مخدرات بتبوك

بالصور.. حرس الحدود يحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات بتبوك

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