أخبار السعودية اليوم.. إعلان موعد عودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل.. و«البنوك السعودية» تحذر من حسابات وهمية

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت 22أغسطس 2020م، ومنها: وزير الصحة يوضح موقف تمديد فترة التعليم عن بعد عقب الأسابيع السبعة، وإعلان موعد عودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل، وتوقعات بأمطار ورياح على 7 مناطق.

«الموارد البشرية» تعلن موعد عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل بـ«شروط»

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعميمًا بعودة جميع موظفي القطاع العام إلى أعمالهم؛ وذلك بدءًا من الأحد (11 المحرم 1442هـ/30 أغسطس 2020) مع الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مقرات العمل.

هل يتم تمديد التعليم عن بُعد عقب الأسابيع السبعة؟.. وزير الصحة يجيب

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إنَّ قرار العودة للدراسة بعد 7 أسابيع من الدراسة عن بعد، يعتمد على تقييم الوضع الصحي، مؤكدًا أنّه في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد سيتم تمديد التعليم عن بعد.

شرطان لاستفادة «العزباء» من معاش الضمان الاجتماعي.. «الموارد البشرية» توضح

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطي استفادة العزباء التي تجاوزت سن الـ«35» عامًا من معاش الضمان الاجتماعي.

«الهيئة الملكية للعلا» تحدد موعد انطلاق مهرجان التمور

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة العلا، انطلاق مهرجان العلا للتمور في 2 أكتوبر القادم، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور ومحافظة العلا وبلدية العلا.

«البنوك السعودية» تحذر من حسابات وهمية تستغل الباحثين عن عمل

حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، المواطنين، من التعامل مع الحسابات الوهمية التي تستغل الباحثين عن عمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«الجوازات» توضح موقف أصحاب تأشيرات «الخروج النهائي والعودة» المنتهية بسبب كورونا

أوضحت المديرية العامة للجوازات موقف أصحاب تأشيرة الخروج النهائي، والخروج والعودة، التي تنتهي خلال فترة التعليق بسبب جائحة كورونا.

«الحصيني» يتوقع حالة الأمطار والرياح على 7 مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء اليوم السبت وليلة الأحد، مشيرًا إلى هطول أمطار وهبوب رياح بمناطق عدة.

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نزار باهبري.. 10 معلومات لا تعرفها عن «طبيب كورونا» المتعافى

تصدر الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية، اليوم السبت، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» بعد إعلان تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

«الصحة» تشدد على أخذ تطعيمات الأطفال في موعدها

شددت وزارة الصحة على ضرورة الحرص على أخذ تطعيمات الأطفال في وقتها وعدم تأجيلها.

بالصور.. «أمانة جدة» تعلن إنجاز 86% من محطة السلام لرفع مياه الأمطار

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إنجاز 86% من محطة السلام لرفع مياه الأمطار، وهو المشروع الذي تمَّ البدء في تنفيذ في شوال 1440 هـ.

بالفيديو.. «المرور» يُعلق على مقطع القائد المتهور في حديقة الورود بـ«الذيبية»

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة متهور، عرَّض حياة الأطفال والنساء للخطر في «الذيبية».

جامعة الملك خالد تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أسماء المرشحين للقبول ببرامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم، وبعض البرامج الأكاديمية في قبول المرحلة الثانية لدرجات الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه.

استشاري أمراض معدية يعدد دلائل مبشرة بقرب زوال فيروس كورونا من السعودية

عدَّد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، الدلائل المبشرة بقرب زوال فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» من المملكة، قائلًا: «إن أعداد المصابين بالفيروس تتناقص على مدى الشهرين الماضيين، يشمل جميع المدن بشكل ثابت ومستمر».

تزامنًا مع بدء توطين 9 مهن.. حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت التجارية بالرياض

نفذ مكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، جملةً من الجولات التفتيشية المُتفرِّقة على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%.

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