«التعليم»: عودة أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة لاستئناف الدراسة غدًا

يعود أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى عملهم غدًا الأحد، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم الأسبوع الماضي.

وأوضحت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة سيعودون للعمل لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد، على أن يحضروا يومًا واحدًا على الأقل إلى المدرسة، مشيرة إلى أن ذلك يتم تحديده من قِبَلِ قائدها. وذلك بحسب لقاء أجرته مع قناة الإخبارية.

وقالت متحدثة التعليم، أن العديد من المعلمين بدؤوا بالفعل مباشرة أعمالهم وإعداد الجداول الدراسية، مؤكدة أنه تم إنجاز 30% من الخطط الخاصة بعملية التعليم عن بُعد قبل مباشرة العمل بشكل رسمي.

وأضافت، أن المهام الموكلة للمعلمين على منصة «مدرستي» تكمن في إعداد الحصص الدراسية وتصميمها، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية، ورصد حضور الطلاب على المنصة بشكل يومي.

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وذكرت الشهري، أن الوزارة انتهت من عملية تدريب المشرفين على استخدام منصة «مدرستي»، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب المعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد وصول الحسابات الخاصة بهم على المنصة لتمكينهم من الدخول عليها.

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