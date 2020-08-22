السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تتابع التزام قاعات الأفراح والاستراحات بالإجراءات الاحترازية بالسهي



صامطة 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، جولاتها الميدانية على قاعات الأفراح والاستراحات ، بمشاركة الدوريات الأمنية والمراكز الصحية بالمركز.

وأوضح رئيس بلدية مركز السهي المكلف المهندس محمد بن ناصر الهتلان، أن هذه الجوالات نفذت من أجل التأكد من مدى تطبيق قاعات الأفراح والاستراحات الواقعة في مركز السهي والقرى التابعة له بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأشار الهتلان إلى أن الجولات شملت عددًا من الاستراحات وقاعات الأفراح وجرى التأكد من مدى التزامها بتأمين المعقمات وكاشف الحرارة ولواصق الإرشادات والتعليمات الوقائية".

وبين أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات؛ للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من فيروس كورونا ، مشدداً على ضرورة التزام تلك القاعات بتأمين ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات المقررة في هذا الشأن، داعياً المواطنين للإبلاغ والتواصل في حال ملاحظة أي مخالفة أو عدم تطبيق للاشتراطات من قبل القاعات والاستراحات، متمنياً السلامة للجميع.

// انتهى //

19:39ت م

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صامطة 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسكثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، جولاتها الميدانية على قاعات الأفراح والاستراحات ، بمشاركة الدوريات الأمنية والمراكز الصحية بالمركز.وأوضح رئيس بلدية مركز السهي المكلف المهندس محمد بن ناصر الهتلان، أن هذه الجوالات نفذت من أجل التأكد من مدى تطبيق قاعات الأفراح والاستراحات الواقعة في مركز السهي والقرى التابعة له بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.وأشار الهتلان إلى أن الجولات شملت عددًا من الاستراحات وقاعات الأفراح وجرى التأكد من مدى التزامها بتأمين المعقمات وكاشف الحرارة ولواصق الإرشادات والتعليمات الوقائية".وبين أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات؛ للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من فيروس كورونا ، مشدداً على ضرورة التزام تلك القاعات بتأمين ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات المقررة في هذا الشأن، داعياً المواطنين للإبلاغ والتواصل في حال ملاحظة أي مخالفة أو عدم تطبيق للاشتراطات من قبل القاعات والاستراحات، متمنياً السلامة للجميع.// انتهى //19:39ت م0090

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.