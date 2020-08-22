السعودية اليوم / الجزائر تسجل 401 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



الجزائر 03 محرم 1442 هـ الموافق 23 اغسطس 2020 م واس

أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس

وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 6 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي الى 1424 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 287 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28874 حالة.

//انتهى //

19:22ت م

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الجزائر 03 محرم 1442 هـ الموافق 23 اغسطس 2020 م واسأعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا ، جمال فورار، اليوم تسجيل 401 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 41068 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية .وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 6 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي الى 1424 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 287 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28874 حالة.//انتهى //19:22ت م0088

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