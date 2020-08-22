السعودية اليوم / بريطانيا تسجل أكثر من 300 ألف إصابة و41 ألف وفاة بكورونا



لندن 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأشارت البيانات إلى أن مجموع الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 41 ألفاً و491 حالة وفاة.

// انتهى //

17:42ت م

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لندن 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسوصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " في المملكة المتحدة إلى 325 ألفاً و263 حالة اليوم، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.وأشارت البيانات إلى أن مجموع الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 41 ألفاً و491 حالة وفاة.// انتهى //17:42ت م0077

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