السعودية اليوم / الحكومة الموريتانية تقرر تمديد إغلاق مطار نواكشوط إلى نهاية أغسطس



نواكشوط 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

قررت الحكومة الموريتانية إغلاق مطار نواكشوط الدولي - أم التونسي ـ أمام الرحلات الخارجية حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.

ونقلت "وكالة الأنباء الموريتانية " عن الحكومة الموريتانية أنها استثنت من قرار الإغلاق طائرات الشحن، وطائرات الإسعاف الطبي، فضلا عن طائرات ذات إعفاءات خاصة .

الجدير بالذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الطيران منذ منتصف مارس الماضي ، وذلك نظراً لانتشار وباء فيروس

// انتهى //

17:41ت م

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نواكشوط 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسقررت الحكومة الموريتانية إغلاق مطار نواكشوط الدولي - أم التونسي ـ أمام الرحلات الخارجية حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.ونقلت "وكالة الأنباء الموريتانية " عن الحكومة الموريتانية أنها استثنت من قرار الإغلاق طائرات الشحن، وطائرات الإسعاف الطبي، فضلا عن طائرات ذات إعفاءات خاصة .الجدير بالذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الطيران منذ منتصف مارس الماضي ، وذلك نظراً لانتشار وباء فيروس كورونا " كوفيد - 19 " وفي دول الجوار .// انتهى //17:41ت م0076

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