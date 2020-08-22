السعودية اليوم/ بلدية أحد رفيدة توسع مساحة منتزه المربع إلى أكثر من 4.5 مليون م2



ظهران الجنوب 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

قامت بلدية محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير بتوسعة وزيادة مساحة منتزه المربع جنوب المحافظة وتوفير جميع الخدمات البلدية في جميع أنحاء الموقع.

وأوضح رئيس اليلدية محمد سالم الوادعي لوكالة الأنباء

وبين أن البلدية نفذت مشروعا لبناء 14 عباره صندوقيه على امتداد الوادي للسماح للمتنزهين بالمرور اثناء الامطار وجريان الوادي مما يعطي إضافة جمالية،كما عملت البلدية على زيادة المساحات الخضراء بزراعة كميات كبيره من الاشجار المتنوعة من العلب والسدر والجاكرندا وغيرها .

//انتهى//

17:27ت م

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ظهران الجنوب 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسقامت بلدية محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير بتوسعة وزيادة مساحة منتزه المربع جنوب المحافظة وتوفير جميع الخدمات البلدية في جميع أنحاء الموقع.وأوضح رئيس اليلدية محمد سالم الوادعي لوكالة الأنباء السعودية "واس"أن توسعة منتزه المربع جنوب المحافظة وتجهيزه بجميع الخدمات البلدية جاء لخدمة الأهالي وزوار المحافظة ،مشيرا إلى أن مساحة المنتزه الإجمالية بعد التوسعة تجاوزت أربعة مليون وخمس مائة ألف متر مربع تم استغلالها بشكل شبه كامل من قبل البلدية بفتح الطرق المسفلتة وانارتها ورصف جزء كبير منها، وتزامن ذلك مع إقامة 10 مباني لدورات المياه تحتوي على 89 دوره مياه للرجال والنساء مع تخصيص عامل نظافة لكل مبنى على مدار الساعة.وبين أن البلدية نفذت مشروعا لبناء 14 عباره صندوقيه على امتداد الوادي للسماح للمتنزهين بالمرور اثناء الامطار وجريان الوادي مما يعطي إضافة جمالية،كما عملت البلدية على زيادة المساحات الخضراء بزراعة كميات كبيره من الاشجار المتنوعة من العلب والسدر والجاكرندا وغيرها .//انتهى//17:27ت م0074

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