السعودية اليوم / باكستان تسجل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 586 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292173 إصابة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 6231 حالة وفاة، فيما تماثلت للشفاء 275317 حالة، وتوجد 731 حالة في وضع حرج .

// انتهى //

17:25ت م

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إسلام آباد 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 586 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292173 إصابة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 6231 حالة وفاة، فيما تماثلت للشفاء 275317 حالة، وتوجد 731 حالة في وضع حرج .// انتهى //17:25ت م0073

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