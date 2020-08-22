السعودية اليوم / جامعة حفر الباطن تعلن آلية سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ



حفر الباطن 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

أعلنت جامعة حفر الباطن، عن آلية سير العملية التعليمية خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441– 1442هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن عتيق العنزي أن الدراسة التي تنطلق يوم الأحد 11 محرم 1442هـ، ستكون عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني (بلاك بورد) لجميع المقررات النظرية (والأجزاء النظرية من المقررات) خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول، وسوف يتم تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل وفقاً للمستجدات، مضيفًا أن الدراسة حضورياً لجميع المقررات العملية (والأجزاء العملية من المقررات) على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، وعلى ألا تتجاوز نسبة حضور الطلاب إلى الكلية 50% من العدد الإجمالي لطلاب الكلية.

وأفاد أنه يحق لمجلس الكلية السماح أن تكون الدراسة عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني (بلاك بورد) لبعض المقررات العملية (والأجزاء العملية من المقررات) التي يمكن تدريسها عن بعد،مشيرًا إلى أن مدرس المقرر سيقوم بإبلاغ الطلاب عبر نظام التعليم الإلكتروني عن نمط التدريس الذي سيتم استخدامه للمقرر (حضوري أو عن بعد) قبل موعد بدء الفصل الدراسي، كما سيقوم بنشر جميع التعليمات التي يجب على الطلاب اتباعها في حال تطلب المقرر الحضور إلى الجامعة أو سيتم تدريسه عن بعد.

وشدد الدكتور العنزي على وجوب التزام الطلاب والطالبات بمواعيد المحاضرات في مواعيدها المحددة في نظام سجلات الطلاب سواء كان نمط تدريسها حضورياً أو عن بعد، مؤكداً أنه سيتم تطبيق ما ورد في لائحة الدراسة والاختبارات وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن مقرر والاعتذار عن الفصل واحتساب تقديرات الطلاب، مبيناً أنه سيتم تنفيذ برنامج تعريفي للطلاب المستجدين لمدة أسبوع من 4-8 محرم 1441هـ بهدف تعريفهم بالبيئة الجامعية ولوائح وأنظمة الجامعة وكيفية استخدام منصات الجامعة الإلكترونية، موصيًا منسوبي الجامعة وطلابها بتحميل تطبيق "تباعد" وتطبيق "توكلنا" لما لها من فوائد في خلق بيئة صحية بعد توفيق الله.

// انتهى //

17:19ت م

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