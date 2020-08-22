السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية يطلع على المشروعات البلدية والتنموية بمنطقة عسير



أبها 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

اطلع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على عددٍ من المشروعات البلدية الإستراتيجية والتنموية بمنطقة عسير.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمنطقة اليوم، وقف خلالها على سير العمل في مختلف المشروعات التي تنفذها الأمانة في مدينة أبها، وكذلك المشاريع التي تنفذها بلديات منطقة عسير في مختلف مراكز ومحافظات المنطقة.

واستمع معالي الوزير في مستهل جولته إلى شرح من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن مكونات مشروع وادي "لعصان" الذي يخترق حيي الموظفين والبديع بأبها، ويضم مشروعات لتطوير وتحسين المشهد الحضري، وتوفير خدمات تنزه للأهالي وزوار المنطقة على ضفاف الوادي منها ممشى وملاعب متنوعة لمختلف الأعمال ومسطحات خضراء ومصلى ودورات مياه ومواقع أخرى للاستثمار .

ثم توجه معاليه إلى طريق الأمير سلطان وسط مدينة أبها وهو من المشروعات الحيوية التي تعمل على إنجازها أمانة المنطقة فيما يتعلق بتطوير محيط الطريق وتزيينه بالمسطحات الخضراء.

بعد ذلك، تفقد الوزير الحقيل مشروع حديقة ومركز الشباب في مشروع "سما أبها" الشرقي، حيث يشتمل على مسطحات خضراء وجلسات عائلية علاوةً على المرافق العامة، ويعد من المشروعات الكبرى في أبها المؤهلة للاستثمار لتوفير مواقع سياحية تتوفر فيها جميع الخدمات مع الحفاظ على الطابع البيئي للمنطقة.

وواصل معالي الأستاذ الحقيل جولاته التفقدية بزيارة لمقر أمانة المنطقة، التقى خلالها أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات التابعة لها، وتناول اللقاء الخطط التنموية بالمنطقة لتحقيق آمال وتطلعات أهالي منطقة عسير.

كما التقى معاليه في مركز رجال الأعمال عددا من المستثمرين وسيدات الأعمال، ثم دشن الشعار الجديد لأمانة المنطقة.

عقب ذلك، اطلع الوزير على مشروع تحسين المشهد الحضري ب (طريق أبها / الخميس)، ثم التقى بأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير، وجرى مناقشة احتياجات المنطقة من المشروعات والخدمات البلدية والترفيهية، إلى جانب بحث أهم العوائق والتحديات التي تواجه القطاع البلدي بالمنطقة، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.

// انتهى //

16:58ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية يطلع على المشروعات البلدية والتنموية بمنطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.