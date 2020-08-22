التشخيص عبر خريطة الوجه طب صيني معروف.. لماذا لم ينتشر في بلاد العرب؟

2020-08-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد استشاري الصحة العامة الدكتور عبدالرحمن حمد، أن معرفة الحالات المرضية عبر ملامح الوجه هو طب صيني منتشر في الصين ومنها لبعض الدول الآسيوية وهو تخصص غير منتشر أو مرغوب في الدول العربية، فالطب الصيني عبارة عن مجموعة من القواعد أو المعتقدات الطبية التي تعتمد على مبدأ وجود طاقة بالجسم بشكل عام، التي تتحرك خلال الجسم من خلال مستويات مختلفة، وبناءً على ذلك فإن أي خلل أو فقدان للتوازن في سريان هذه الطاقة في الجسم يؤدى لظهور “المرض”.

وقد مارس الأطباء الصينيون هذه المعتقدات الطبية في الصين منذ آلاف السنين وبدأت هذه التقنيات في الحصول على شعبية كبيرة بين شعوب آسيا مؤخرًا.

ونوه الدكتور حمد إلى أن الطب الصيني يختلف في قواعده عن الطب الغربي التقليدي فمن الصعب تطبيق القواعد والأساسيات العلمية المعتادة في دراسته وأبحاثه، فعلى سبيل المثال فإن أصيب شخصان مختلفان بمرض ما فإنه سيكون متماثلًا تمامًا في الطب التقليدي القائم على البراهين، ولكن في الطب الصيني سيختلف العلاج بناءً على الكي أو الطاقة الخاصة بكل منهما.

رسم خرائط الوجه:

وكشف خبيران أستراليان في رسم خرائط الوجه عن علامات شائعة يمكن أن تساعد في تحديد بعض المشاكل الصحية في وقت مبكر.

وقال بريندان سميث، مؤسس عيادة للعلاج بالوخز بالإبر في سيدني: إنه من منظور الطب الصيني، يُعتقد أن مناطق مختلفة من الوجه مرتبطة بأعضاء مختلفة، فالوجه هو خريطة للجسم ويمكننا استخدامه لإخبارنا بالمزيد عن أنفسنا وصحتنا بشكل عام.

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وقالت خبيرة التغذية والجلد في سيدني فيونا تاك: إن هناك بعض “العلامات سهلة القراءة” التي قد تظهر على الجسم وأن أي تغيير جدير بالملاحظة، ويمكن ربط بعض الأعراض الجسدية بمشكلات داخلية واختلالات مثل مشاكل الجهاز الهضمي، وقصور الكلى، ومشاكل الغدة الدرقية.

الهالات تحت العينين:

وأضافت فيونا أن الهالات السوداء أو “الأكياس” تحت العين شائعة بين كثير من الناس، مضيفة أن هذه السمة إما وراثية، أو علامة على التعب، أو نقص في العناصر الغذائية مثل الحديد.

وقال بريندان أيضًا: إن هذه العلامة في الوجه تدل أيضًا على الإرهاق، ولكن يمكن أن ترتبط بمشاكل في الكلى.

خطوط التجهم العمودية:

قال بريندان: إن خطوط التجهم العمودية التي تحدث غالبًا بين الحاجبين تشير أحيانًا إلى “إجهاد طويل الأمد وأن الجسم قد لا يكون قادرًا على تنظيم نفسه بسهولة” أو يكون هناك مشاكل في الكبد.

وبالنسبة للنساء يمكن أن يؤثر ذلك على انتظام الدورة الهرمونية ويؤدي إلى الانتفاخ أو الألم أو الأرق في منتصف الليل.

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