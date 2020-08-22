الأرصاد تتوقع: أمطار وغبار غدًا.. و4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة

2020-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

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في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل الدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء أعلى درجة حرارة بـ46 درجة مئوية، بينما تسجل أبها أقل درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

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