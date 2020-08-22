المالية: إقفال طرح أغسطس من الصكوك المحلية بقيمة 500 مليون ريال

2020-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي.

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

أما الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

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