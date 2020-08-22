، وفاة "سعدى العمري" في أبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفيت والدة عبدالله بن مرعي بن غرمان العمري "سعدى العمري"، في أبها بعد معاناة مع المرض.



"الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيدة: عبدالله ومحمد وعبدالعزيز وعوض وصالح، ولأخويها صالح بن هادي وغرمان بن هادي، ولبناتها وأخواتها وأحفادها وحفيداتها، وإلى كافة أفراد العائلة بالرياض والمنطقة الجنوبية، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.



تقديم العزاء على الجوال فقط: 0541111434 نظراً للظروف الحالية.