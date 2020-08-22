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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، أما الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.
"المالية" تعلن إقفال طرح شهر أغسطس 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعوديعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-08-22
أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، أما الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
04:47 PM
أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، أما الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.
، "المالية" تعلن إقفال طرح شهر أغسطس 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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