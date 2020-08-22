، حائل ومحافظاتها تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

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تراجعت مدينة حائل إلى المركز الرابع على مستوى مدن المملكة، بعد أن سجلت اليوم السبت، 50 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكانت مدينة حائل ومحافظاتها سجلت اليوم 52 حالة جديدة، بواقع 50 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الشنان، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.
كما تم تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل 46 حالة، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في كل من محافظات الشنان، بقعاء، الحائط.
وأظهر "إنفوجرافيك" صممه عبدالعزيز عليان الطهيمي، نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 88.9% بإجمالي الحالات منذ بدء 5393 حالة، ونسبة حالات التعافي 88.2%، التي بلغت 4754 حالة، ونسبة الحالات النشطة بلغت 11.1%، بإجمالي 601 حالة، وارتفاع نسبة الوفيات إلى 0.70% بعد تسجيل 9 حالات خلال اليومين الأخيرين، منها 5 حالات وفاة يوم أمس، و4 حالات اليوم، ليصل إجمالي عدد الوفيات 38 حالة حتى اليوم.
حائل ومحافظاتها تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونامنصور الشلاقي الخليج 365 2020-08-22
تراجعت مدينة حائل إلى المركز الرابع على مستوى مدن المملكة، بعد أن سجلت اليوم السبت، 50 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكانت مدينة حائل ومحافظاتها سجلت اليوم 52 حالة جديدة، بواقع 50 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الشنان، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.
كما تم تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل 46 حالة، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في كل من محافظات الشنان، بقعاء، الحائط.
وأظهر "إنفوجرافيك" صممه عبدالعزيز عليان الطهيمي، نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 88.9% بإجمالي الحالات منذ بدء 5393 حالة، ونسبة حالات التعافي 88.2%، التي بلغت 4754 حالة، ونسبة الحالات النشطة بلغت 11.1%، بإجمالي 601 حالة، وارتفاع نسبة الوفيات إلى 0.70% بعد تسجيل 9 حالات خلال اليومين الأخيرين، منها 5 حالات وفاة يوم أمس، و4 حالات اليوم، ليصل إجمالي عدد الوفيات 38 حالة حتى اليوم.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
04:46 PM
50 منها في المدينة.. وحالتان في "الشنان"
تراجعت مدينة حائل إلى المركز الرابع على مستوى مدن المملكة، بعد أن سجلت اليوم السبت، 50 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكانت مدينة حائل ومحافظاتها سجلت اليوم 52 حالة جديدة، بواقع 50 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الشنان، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.
كما تم تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل 46 حالة، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في كل من محافظات الشنان، بقعاء، الحائط.
وأظهر "إنفوجرافيك" صممه عبدالعزيز عليان الطهيمي، نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 88.9% بإجمالي الحالات منذ بدء 5393 حالة، ونسبة حالات التعافي 88.2%، التي بلغت 4754 حالة، ونسبة الحالات النشطة بلغت 11.1%، بإجمالي 601 حالة، وارتفاع نسبة الوفيات إلى 0.70% بعد تسجيل 9 حالات خلال اليومين الأخيرين، منها 5 حالات وفاة يوم أمس، و4 حالات اليوم، ليصل إجمالي عدد الوفيات 38 حالة حتى اليوم.
، حائل ومحافظاتها تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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