السعودية | المالية تعلن إقفال طرح شهر أغسطس 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المالية تعلن إقفال طرح شهر أغسطس 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:41 مساءً, 22 أغسطس 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم

تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، أما الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

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