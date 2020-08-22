شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح "تعليم الشرقية" بإقناع الملاك غداً بخفض رسوم المدارس؟ والان نبدء بالتفاصيل

فيما يعقد غدا أول لقاء افتراضي بين مدير عام التعليم بالشرقية الدكتور ناصر الشلعان وملاك المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة ، علمت لـ "اليوم" أن الموضع الرئيسي على طاول النقاش هو تخفيض الرسوم المدارس الأهليه والدولية، خاصة مع الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي المنتهي "التيرم الثاني"، وقرار وزير التعليم بتعليق حضور الطلاب بداية الفصل الدراسي الأول واستمرار مسيرتهم التعليمية عن بعد لمدة ٧ أسابيع.

وتاتي المطالبات بتخفيض الرسوم أسوة ببعض المدارس التي بادرت من نفسها بتخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول.

وكانت إدارة تعليم تبوك بادرت بعقد إجتماعاً منذ أيام مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية ، وتم إطلاق مبادرة وطنية تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى نسبة 50٪.، ويستفيد منها أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعه نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية.