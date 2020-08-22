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شكرا لقرائتكم الصحة : حالات التعافي من كورونا تجاوزت 278 ألفاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة : حالات التعافي من كورونا تجاوزت 278 ألفاً
24310 حالات نشطة من بينها 1652 في العناية المركزة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (1184) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (306370) حالة، من بينها (24310) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1652) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1374) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (278441) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1184) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 % فيما بلغ عدد الوفيات (3619) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة”، لافتةً أنه تم إجراء (59120) فحص مخبري جديد، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4622637) فحص مخبري دقيق.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
خدمة التقييم الذاتي
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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