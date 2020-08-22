بائع الشاي حامل الماجستير .. فما قصته؟

عبد اللطيف جرفان المواطن السعودي ، بائع الشاي حامل الماجستير ، الذي يمثل القدوة الحسنة للشباب السعودي، ومثال للطموح الذي لا يقف أي أمر عائق بينه وبين تحقيقه، هذا الشاب الحاصل على الماجستير في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية، وبعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط، لاقى تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واللافت كان التفاعل الغير متوقع من بنك الرياض تجاه الشاب.

بائع الشاي حامل الماجستير

كيف تفاعل بنك الرياض مع بائع الشاي؟

وعقب تداول مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الشاب عبد اللطيف جرفان يبيع الشاي على إحدى الطرق العامة، كان بنك الرياض تفاعل مع هذا الشاب وأعلن عن توظيفه لديه.

وغرد بنك الرياض عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلًا: “نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف” ، وأضاف البنك : في بنك الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين “، وتابع بالقول : “سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق”.

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تفاعل وآراء متباينة

وتباينت الآراء حول مقطع الفيديو ومن المغردين من استغرب هذا الامر واعتبر ذلك مرتب له حيث قال مغرد معلقًا : “هذا كيف يلبس لبس التخرج الامريكي في شوارع السعودية وكيف جهز الشهادة ! وكيف تم التصوير ؟، كل شي مرتب له .. والله يرزقه ويرزق كل عاطل وعاطلة.. ولكن الشي المستفز هو اللعب على وتر عاطفة الناس .. وبيع شاهي سعودي في شوارع سعودية وبلبس تخرج وبشهادة ..”

وقال آخر : ” اسلوب تسويق للتوظيف واللي تغلب به العبه”

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