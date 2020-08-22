السعودية | السعودية.. هذا موعد عودة موظفي القطاع العام لمقار العمل

شكرا لقرائتكم السعودية.. هذا موعد عودة موظفي القطاع العام لمقار العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد سليمان الراجحي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أن ‏"يوم الأحد 11 من محرم 1442هـ سيكون موعد عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية. ولسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمون بتطبيقها".

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم اعتباراً من الأحد 11/ 1/ 1442هـ عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل في المستوى الاحترازي الأخضر مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.

كما حدد تعميم للراجحي عدداً من الشروط لعودة جميع الموظفين لمقار عملهم، تقتضي بأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، واستمرار تعليق البصمة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة عن بُعد، وفقاً لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

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وسمحت الوزارة لرئيس الجهة الحكومية أو مَن يفوضه بتطبيق العمل عن بُعد لعدد من موظفي الجهة على ألا تتجاوز نسبتهم 25% من إجمالي الموظفين، على أن تمكّن الجهة مَن يعملون عن بُعد من أداء مهامهم.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية سمحت بعودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل بنسبة 50% اعتباراً من 8 شوال الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% منذ 29 من الشهر نفسه.

إلى ذلك يتضمن نظام الدوام المرن أن يكون حضور الموظفين لمقر العمل على ثلاث مجموعات كالتالي: المجموعة الأولى تبدأ عملها من الساعة 7:30 صباحاً، والثانية تبدأ من الساعة 8:30 صياحاً، أما الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحاً.