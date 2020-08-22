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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 325 ألفاً و263 حالة اليوم، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وكشفت البيانات أن مجموع الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 41 ألفاً و491 حالة وفاة.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 05:52 PM
وفق البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنزبريطانيا: 300 ألف إصابة و41 ألف وفاة بـ"كورونا"
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 325 ألفاً و263 حالة اليوم، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وكشفت البيانات أن مجموع الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 41 ألفاً و491 حالة وفاة.
، بريطانيا: 300 ألف إصابة و41 ألف وفاة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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