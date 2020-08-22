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محمد بن مسعود - الدمام - توصلت إدارة يوفنتوس إلى فسخ عقد كل من جونزالو هيجواين وسامي خضيرة خلال الفترة القادمة، بسبب خروج الثنائي تماماً من حسابات أندريا بيرلو، مدرب الفريق.
وأشارت شبكة "سكاي إيطاليا"، السبت، إلى أن مسؤولي اليوفي تحدثوا مع هيجواين بشكل ودي لإنهاء عقده، مع إبلاغ خضيرة بعدم تواجده في قائمة الفريق.
ويحصل المهاجم الأرجنتيني على راتب مرتفع سنوياً لذلك فإن رحيله سيوفر على خزينة يوفنتوس بعض التحديات المالية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2021.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 05:25 PM
توصلت إدارة يوفنتوس إلى فسخ عقد كل من جونزالو هيجواين وسامي خضيرة خلال الفترة القادمة، بسبب خروج الثنائي تماماً من حسابات أندريا بيرلو، مدرب الفريق.
وأشارت شبكة "سكاي إيطاليا"، السبت، إلى أن مسؤولي اليوفي تحدثوا مع هيجواين بشكل ودي لإنهاء عقده، مع إبلاغ خضيرة بعدم تواجده في قائمة الفريق.
ويحصل المهاجم الأرجنتيني على راتب مرتفع سنوياً لذلك فإن رحيله سيوفر على خزينة يوفنتوس بعض التحديات المالية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2021.
، الثنائي خارج حسابات "بيرلو".. يوفنتوس ينهي علاقته بـ"هيجواين " و"خضيرة" ،
المصدر : الخليج 365
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