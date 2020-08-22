شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إعادة ضبط تردد قنوات عين بعد التحديث الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت قنوات عين عن تحديث مرتقب يوم الأحد المقبل تمهيدًا لمواصلة البث بالتزامن مع استئناف الدراسة عن بعد.

وأكدت قنوات عين أنه لضمان استمرار البث بأفضل جودة فإنه سيتم تحديث قناة عين غدٍ الأحد 4 محرم 1442هـ مشيرة إلى ضرورة إعادة الضبط مرة أخرى لنفس تردد القنوات على قمر عرب سات 12437 عمودي.

وتضمنت الخطوات : الذهاب إلى الإعدادات ثم تختار التركيب وتضع كلمة المرور وتختار تحديث يدوي وتدخل التردد الخاص بالقناة وبعها أضغط زر البحث وستظهر جميع القنوات.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، قد أعلنت عودة أكثر من أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة لاستئناف العام الدراسي الجديد عن بعد غداً الأحد .