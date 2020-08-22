شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كشتات نسائية رائعة في سودة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

استغلت عدد من النساء الأجواء الرائعة في سودة عسير والمشاهد الطبيعية الجميلة في ظل الطقس الممطر؛ لتنظيم كشتات مسلية في مجموعات مع بعضهن البعض.

ووثقت "إم بي سي" الكشتات النسائية في سودة عسير والتي تميزت بقضاء وقت مرح وممتع في أجواء خيالية في أبرز وأجمل الجهات السياحية في المملكة.

وشهدت كشتات النساء جلسات ودية وطبخ ولعب البلوت وكرة القدم أيضًا؛حيث تنوعت فعالياتهن في سودة عسير.