شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كشتات نسائية رائعة في سودة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):استغلت عدد من النساء الأجواء الرائعة في سودة عسير والمشاهد الطبيعية الجميلة في ظل الطقس الممطر؛ لتنظيم كشتات مسلية في مجموعات مع بعضهن البعض.
ووثقت "إم بي سي" الكشتات النسائية في سودة عسير والتي تميزت بقضاء وقت مرح وممتع في أجواء خيالية في أبرز وأجمل الجهات السياحية في المملكة.
وشهدت كشتات النساء جلسات ودية وطبخ ولعب البلوت وكرة القدم أيضًا؛حيث تنوعت فعالياتهن في سودة عسير.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كشتات نسائية رائعة في سودة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.