بالأسماء.. التمديد لعدد من مساعدي مديري التعليم في المناطق والمحافظات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن عبدالرحمن العاصمي؛ نائب وزير التعليم، عن اعتماد التمديد لعدد من مساعدي مديري التعليم للشؤون المدرسية والتعليمية (بنين وبنات)، والخدمات المساندة. أعلن عبدالرحمن العاصمي؛ نائب وزير التعليم، عن اعتماد التمديد لعدد من مساعدي مديري التعليم للشؤون المدرسية والتعليمية (بنين وبنات)، والخدمات المساندة. وأوضح "العاصمي" أن التمديد جاء لمدة عامين، فيما جاءت الأسماء كالتالي: Advertisements

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