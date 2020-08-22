شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية وأمطار على 3 مناطق بالمملكة غدًا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأحد على مستوى مناطق المملكة المختلفة.

وقالت الهيئة في توقعاتها إنه لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

وتوقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران ، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.