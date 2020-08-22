شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بائع الشاي الحاصل على الماجستير يكشف تفاصيل جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد "عبداللطيف" بائع الشاي الذي لم ينتظر الوظيفة رغم حصوله على شهادة الماجستير، اليوم السبت، أنه على الأشخاص ألا ينتظروا الوظيفة ويجلسون في المنزل وعليهم أن يبدأوا في إيجاد فرص عمل بأنفسهم.

وقال بائع الشاي، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الإخبارية، أنه انتظر الوظيفة دون فائدة فأراد أن يتحرك ويبذل أي جهد فما كان أمامه سوى هذا المجال الذي يعد بالنسبة له سهلًا وبسيطًا.

وأوضح أنه ارتدى ملابس التخرج أثناء عمله لأنه فخور بشهادته ولكنه يوجه رسالة إلى الشباب أنه مهما كانت شهادتك تستطيع أن تعمل في أي شيء دون خجل ولا تنتظر الوظيفة.