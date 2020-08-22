شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شعار مجموعة العشرين G20 يُزين طائرات الخطوط الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تزينت طائرات الخطوط الجوية تزينت طائرات الخطوط الجوية السعودية بشعار مجموعة العشرين G20، وذلك استعداداً لقمة العشرين التى تستضيفها المملكة في نوفمبر المقبل. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التى تبذلها جميع الأجهزة ذات العلاقة في المملكة استعداداً لهذا الحدث الكبير. يذكر أن الخطوط الجوية وفرت خلال الشهور الماضية رحلات لإعادة المواطنين إلى المملكة من خلال طائرات تزينت أيضا بالشعار الحالي لمجموعة العشرين.

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