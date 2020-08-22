شكرا لمتابعة خبر عن ‏مكة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة بـ٩١ حالة إصابة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1184 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 1374 حالة تعافي، و39 حالة وفاة.