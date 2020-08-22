شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 1184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1374 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 278441 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 39 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3619 حالة.