شكرا لمتابعة خبر عن 3 حالات يصبح فيها الشخص ضمن المخالطين لمصابي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة الحالات التى يصبح فيها الشخص ضمن المخالطين لمصابي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الوزارة أن المخالط هو من سكن مع أحد المصابين في نفس المنزل، ومن يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة أو الملامسة أو غيره، ومن يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع المصاب,

ولفتت إلى أن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المصاب، وحتى 14 يوما، أما اذا لم تظهر الأعراض على المصاب فيتم حسابها من وقت أخذ العينة.

ودعت المخالط لعزل نفسه في المنزل 14 يوما حتى ولو كانت نتيجة الفحص المخبري سلبية، مضيفة أن حضانة الفيروس تستمر 14 يوما، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.