"العدل": إطلاق الإصدار الثاني من "الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل اليوم السبت إطلاق الإصدار الثاني من "الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني" .

وجاء ذلك بعد إجراء عدد من التعديلات المبنية على التقييم المستمر للخدمة واستطلاع آراء ومقترحات المستفيدين والمتخصصين لاسيما المحامين من خلال الهيئة السعودية للمحامين.

ويأتي ذلك بهدف استكمال منظومة التقاضي الإلكتروني ، حيث يتضمن هذا الإصدار أحكام عامة وآلية تحديد المواعيد وتبليغها ، وإجراءات جلسات التقاضي الإلكتروني ونظامها ، وغيرها من جوانب المنظومة .

ويمكن الإطلاع على الإصدار عبر موقع وزارة العدل على الرابط الثاني : هنا