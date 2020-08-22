شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقهى يجذب زواره بالسماح بدخول الحيوانات الأليفة لأول مرة بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): شهد قطاع المقاهي بالمملكة تطور ملحوظ بهدف جذب الزائرين وتعويض الخسائر التي شهدها خلال فترة الإغلاق بسبب شهد قطاع المقاهي بالمملكة تطور ملحوظ بهدف جذب الزائرين وتعويض الخسائر التي شهدها خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا واتجه أصحاب المقاهي إلى إضافة لمسات فنية وإبداعية ليصبح المقهى تجمع أصحاب الهوايات ولقاء للمبدعين وتبادل للأفكار في جو فني وثقافي ، وفقاً لـ "الإخبارية " . واتجهت مقاهي أخرى إلى توفير التصاميم المختلفة واللوحات الفنية بحيث يشبه المقهى المعرض الذي يتجول فيه الزائر ويجذبه بمحتوياته المختلفة ويقتني منه ما يريد . أما الفكرة الغريبة فهي سماح بعض المقاهي للرواد بإصطحاب الحيوانات الأليفة ويقوم متخصصون بتنظيفها والإعتناء بها .

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