شاهد: مقطع فيديو حفل لبنانيون يتعرون على بحر شواطئ الخبر بالسعودية كامل - حفل عراه

نشرت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت 22 آب أغسطس 2020، مقطع فيديو، لحفل يظهر فيه المشاركون يرتدون فيه ملابس بحر على شواطئ مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، مما أثار جدلا واسعا في الوطن العربي.

وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، هاشتاك بعنوان لبنانيون يتعرون على شواطئ مدينة خبر، حيث تصدر هاشتاغ جدلا واسعا في الخليج و الوطن العربي، حيث لاقي المقطع رفض كثير من النشطاء

وهاجم العديد من النشطاء السلطات والشرطة السياحية في مدينة خبر بسبب السماح لهم بقامة حفلات، في ظل الاغلاقات المستمر والاجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس المستجد في كافة محافظات ومدن المملكة.

وطالب النشطاء في المملكة العربية السعودية السلطات المعنية بما فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتدخل العاجل ومعاقبة كل من يظهر في مقطع الفيديو لمنع تكرار تلك الظواهر والعادات الذي لا تمد بعادات الشعب السعودي.

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وكانت السلطات السياحية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت منع إقامة حفلات المهرجانات كبيرة بسبب تفشي الوباء كورونا في السعودية، فيما منعت السياحة والعديد من المهرجانات السنوية الذي تقام في المملكة من ضمن رؤية 2030.

ومدينة الخبر هي مدينة سعودية تقع في شرق المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. تقع جنوب الدمام التي تبعد عنها بمسافة 17 كم، وتبعد عن مدينة الظهران 10 كم تقريبًا.

وقد ازدهرت الخبر بعد اكتشاف النفط، خاصة وأن المنطقة الشرقية هي المنطقة الأكثر والأهم في إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية. يتركز غالبية الناتج من النفط في السعودية من المنطقة الشرقية، لذلك ازدهرت المنطقة الشرقية بالتجارة والصناعة.

وتأسست مدن صناعية من الجبيل التي تعتبر أكبر مدينة صناعية في السعودية، وازدهرت مدن أخرى مثل بقيق والظهران رأس تنورة وغيرها. جاءت الخبر في أعلى قائمة أغلى المدن السعودية في تكاليف المعيشة، متجاوزة مدينتي جدة والرياض.