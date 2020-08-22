مقطع فيديو لـ #عميل_دومينوز_الخائف بالسعودية @DominosKSA

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نشرت “دومينوز بيتزا السعودية” مقطع فيديو غريب موثق من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بأحد فروعهم لأحد العملاء الذي قام بزيارتهم و لكن هذا العميل ليس مثل أي عميل حيث كان يستخدم أحد الألعاب الهوائية من أجل فرض التباعد و خوفه من “كورونا” فيما يبدوا عليه ذلك مما دعا حساب “دومينوز بيتزا السعودية” أن يغرد بهذا الفيديو ‏في الإشارة للجميع بأنهم ملتزمون بأعلى معايير السلامة للحفاظ على الجميع دون تحديد تاريخ وقت الفيديو و بأي فرع تم ذلك .





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