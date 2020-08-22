«الموارد البشرية» تعلن موعد عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل بـ«شروط»

استمرار تعليق البصمة
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعميمًا بعودة جميع موظفي القطاع العام إلى أعمالهم؛ وذلك بدءًا من الأحد (11 المحرم 1442هـ/30 أغسطس 2020) مع الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مقرات العمل.
وتضمَّن التعميم الوزاري ألا تزيد نسبة العاملين «عن بُعد» في المؤسسات الحكومية عن 25%، وأن تتيح لهم الجهات الحكومية أداء مهامهم.
وأوضح التعميم، استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام «الحضور المرن».
وأشار التعميم إلى ضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بفيروس كورونا «أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن» في العمل «عن بعد».
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