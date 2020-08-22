بالصور.. إنقاذ 4 مواطنين علقوا بمنطقة وعرة في أحد رفيدة

الاستعانة بطيران الأمن والهلال الأحمر

تمكنت فرق الدفاع المدني بأحد رفيدة في منطقة عسير، من إنقاذ 4 مواطنين علقوا في منطقة جبلية؛ وذلك بالتنسيق مع طيران الأمن والهلال الأحمر. وذكر الدفاع المدني –عبر حسابه على تويتر– أن مدني أحد رفيدة، أنقذ 4 مواطنين أحدهم مُصاب بأمراض مزمنة، بمنطقة وعرة بالحبلة، بمشاركة طيران الأمن والهلال الأحمر والفرق التطوعية. اقرأ أيضًا: إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة تعرّض لإصابات خطيرة في حادث مروري

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